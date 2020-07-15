Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открылись бассейны и фитнесс-клубы

15 Июль 2020 2020-07-15T09:39:37+03:00

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В Курской области с 15 июля открываются бассейны, разрешаются занятия контактными и игровыми видами спорта на улице.

С 15 июля в Курской области разрешаются:

тренировки спортивных сборных команд Курской области на территории региона;

проведение отборочных испытаний по физкультуре для поступающих в военные вузы;

работа организаций, реализующих программы спортивной подготовки на тренировочном этапе (1-4 годы);

работа фитнес-клубов, бассейнов, иных спортивных организаций при условии их загрузки не более чем на 50%;

занятия физкультурой и спортом на улице, в том числе контактные и игровые виды спорта.

- Вместе с тем хочу напомнить, что вирус никуда не ушел. Необходимо ответственно относиться к рекомендациям специалистов, не забывать о мерах предосторожности, – отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей Спиридонов.

Соревнования в Курской области пока не проводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU