16 июля Сеймский округ останется без воды

14 Июль 2020 2020-07-14T21:07:50+03:00

Воды не будет с 9 до 17.00 Фото: Из архива "КП"

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 16 июля, в четверг, с 9.00 до 17.00 часа будет прекращена подача холодной воды на: ул. Магистральная, ул. 1-я Строительная, Магистральный пр., улицы Степные, пер. Степные, пер. Кислинские и прилегающие к ним, пос. Аккумулятор, ул. Широкая, Ольховские улицы и переулки, ПЛК (четные номера домов, нечетные номера домов от №81 до №55), ул. Юности д. №2 - №26, ул. Менделеева, д. №1 - 31; д. №2 – 12, Промышленные переулки, ул. Присеймская, ул. 1-2 Гуторовские, Больничный пер. и прилегающие к ним улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU