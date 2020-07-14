Пополнился список объектов культурного наследия Курской области

14 Июль 2020 2020-07-14T19:47:48+03:00

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 236 объектах культурного наследия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В июне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Курской области внесли 24 объекта культурного наследия. Среди них памятный знак, установленный на месте гибели большевиков, расстрелянных деникинцами, находящийся в Обоянском районе, братские могилы воинов, расположенные в Курском, Пристенском, Золотухинском, Льговском и Рыльском районах.

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 236 объектах культурного наследия федерального и регионального значения, а также о 57 территориях объектов культурного наследия и 40 зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных в Курской области.

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU