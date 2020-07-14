Курская полиция разыскивает похитителей автопогрузчика

14 Июль 2020 2020-07-14T17:46:18+03:00

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9 июля 2020 года с территории организации, расположенной на хуторе Соломыковские дворы Медвенского района, неизвестные украли автопогрузчик желтого цвета.

Все, кто мог стать очевидцем происшествия или имеет записи с видеорегистраторов, а также обладает информацией о совершенном преступлении, могут круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU