Курская полиция разыскивает похитителей автопогрузчика
Очевидцев преступления просят позвонить по телефону 02
Конфиденциальность гарантируетсяФото: УМВД России по Курской области.
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9 июля 2020 года с территории организации, расположенной на хуторе Соломыковские дворы Медвенского района, неизвестные украли автопогрузчик желтого цвета.
Все, кто мог стать очевидцем происшествия или имеет записи с видеорегистраторов, а также обладает информацией о совершенном преступлении, могут круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.
Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU