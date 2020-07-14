В Курске прошел очередной масочный рейд

Во время рейда проверили около 50 транспортных средств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Представители департамента пассажирского транспорта города Курска вместе с ГИБДД провели очередной выездной рейд. Особое внимание они уделили соблюдению масочного режима водителями в общественном транспорте, а также проверке документов и путевых листов.

Во время рейда проверили около 50 транспортных средств. За несоблюдение масочного режима составили пять протоколов.

Подобные рейды проходят с марта. На сегодняшний момент составлено более 48 материалов, их направят на рассмотрение в суд.