Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Коронавирус Covid-19

В Курске прошел очередной масочный рейд

Протоколы составили на пятерых водителей
Яна ШелестЯнаШелест
КомментироватьОставить комментарий
Во время рейда проверили около 50 транспортных средств

Во время рейда проверили около 50 транспортных средств

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Представители департамента пассажирского транспорта города Курска вместе с ГИБДД провели очередной выездной рейд. Особое внимание они уделили соблюдению масочного режима водителями в общественном транспорте, а также проверке документов и путевых листов.

Во время рейда проверили около 50 транспортных средств. За несоблюдение масочного режима составили пять протоколов.

Подобные рейды проходят с марта. На сегодняшний момент составлено более 48 материалов, их направят на рассмотрение в суд.