В Курской области ввели особый противопожарный режим

14 Июль 2020 2020-07-14T16:13:53+03:00

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С 14 июля в Курской области, несмотря на сильный дождь, ввели особый противопожарный режим. С целью предотвращения возникновения природных пожаров главам муниципальных образований рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, организовать проведение рейдов и патрулирований.

Напоминаем, в условиях особого противопожарного режима размер административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, увеличивается вдвое.

Так, для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU