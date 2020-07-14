Более трех тысяч пожаров произошло в Курской области с начала года

14 Июль 2020 2020-07-14T15:43:37+03:00

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С начала года в Курской области произошло более трех тысяч пожаров. Рост числа возгораний зарегистрирован в 19 муниципальных районах и двух городах области. Среди них – Золотухинской, Поныровский,Мантуровский, Тимский районы, города Льгов и Щигры. При этом число пострадавших при пожарах снизилось на 18%.

Наиболее неблагоприятная обстановка остается в Пристенском, Касторенском и Льговском районах, где отмечается одновременный значительный рост пожаров и погибших на них людей.

Основными объектами пожаров являются открытые территории и бесхозные строения, на которые приходится более 83% возгораний. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU