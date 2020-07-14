Более трех тысяч пожаров произошло в Курской области с начала года
С начала года в Курской области произошло более трех тысяч пожаров. Рост числа возгораний зарегистрирован в 19 муниципальных районах и двух городах области. Среди них – Золотухинской, Поныровский,Мантуровский, Тимский районы, города Льгов и Щигры. При этом число пострадавших при пожарах снизилось на 18%.
Наиболее неблагоприятная обстановка остается в Пристенском, Касторенском и Льговском районах, где отмечается одновременный значительный рост пожаров и погибших на них людей.
Основными объектами пожаров являются открытые территории и бесхозные строения, на которые приходится более 83% возгораний. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU