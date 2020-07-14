Больше всего новых больных коронавирусом - в возрасте от 50 до 64 лет

14 Июль 2020 2020-07-14T14:27:50+03:00

В регионе скончались еще два мужчины от коронавируса Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных коронавирусом 20 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – один человек, 18-29 лет – три человека, 30-49 лет – 13 человек, 50-64 года – 14 человек, старше 65 лет – четыре человека.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.

Сейчас на лечении находятся 1549 пациентов: 309 – в больницах, 1240 – лечатся дома.

На ИВЛ - 14 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4108 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU