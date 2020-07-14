Мошенники трижды обманули 81-летнюю курянку

14 Июль 2020 2020-07-14T14:16:51+03:00

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В железногорскую полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонили представители некой фирмы из Австрии и обещали хорошую прибыль от вложения денег в электронные биржевые торги. На их предложение вложиться в интересный проект пенсионерка ответила согласием и зарегистрировалась на портале компании.

Вскоре по скайпу с ней связались неизвестные, представившиеся работниками биржевой платформы. Ожидая скорой и большой прибыли, пожилая женщина несколько раз переводила деньги аферистам. За несколько месяцев она инвестировала «в дело» 250 тысяч рублей, ни разу не получив прибыль. Не дождавшись обещанной прибыли от брокеров, пенсионерка не оставила надежду вернуть свои вложенные деньги. Она нашла в Интернете другую фирму, предлагавшую услуги по возврату невыплаченных денежных средств, инвестированных в брокерскую контору, связалась со специалистами и попросила помощи. Юристы согласились, но потребовали 65 тысяч рублей на различные расходы. Горожанка внесла требуемую сумму. Но ее снова обманули. По факту в отделе полиции проводится поверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение, сказали в УМВД.

Со слов женщины она уже принимала участие в электронных торгах и была так же обманута аферистов, потеряв около 180 тысяч рублей. Таким образом азартная пенсионерка стала жертвой виртуальных мошенников трижды.

Полиция настоятельно рекомендует не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение! Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями.

ИСТОЧНИК KP.RU