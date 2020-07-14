Под Курском вор украл 11 чугунных крышек от люков
Подозреваемый задержан
За кражу грозит колонияФото: Из архива КП.
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В железногорскую полицию обратились представители муниципальных предприятий с заявлением о том, что кто-то похитил 11 чугунных крышек от люков водопроводных колодцев и с тепловых камер. Ущерб оценили почти в 48 тысяч рублей.
Подозрение пало на 33-летнего жителя соседнего района. Мужчина приезжал в Железногорск по личным делам, а заодно на обратном пути прихватил крышки от люков, которые он в потом сдал в пункт приема металлолома.
- Возбуждено уголовное дело. За кражу грозит до двух лет колонии по закону, - сказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU