Курскому чиновнику и его супруге вынесли приговор за мошенничество
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего начальника отдела аграрной политики Администрации Льговского района и его супруги. Супружеская пара виновна в мошенничестве в особо крупном размере.
Чиновник, используя свое служебное положение, вместе с супругой, которая являлась главой крестьянского хозяйства, решили получить незаконно деньги из бюджета Курской области в виде субсидий на развитие семейной животноводческой фермы.
КФХ супруги не соответствовало требованиям, предъявляемым к семейным животноводческим фермам. Но чиновник включил КФХ в список претендентов на получение гранта.
Со своей стороны женщина заключила фиктивное соглашение о создании КФХ, а также изготовила фальсифицированные документы якобы о наличии в ее хозяйстве крупного рогатого скота. Специалисту по аграрной политики женщина показала чужой скот, который был на выпасе.
На основании этих подложных документов комитет АПК Курской области принял решение о предоставлении женщине гранта на развитие семейной животноводческой фермы в пять млн рублей.
Суд оштрафовал семейную пару в общей сложности на миллион рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU