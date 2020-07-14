2020-07-14T13:34:46+03:00
Происшествия

Курскому чиновнику и его супруге вынесли приговор за мошенничество

Семья незаконно получила пять миллионов из бюджета - прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
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Приговор пока не вступил в силуПриговор пока не вступил в силуФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего начальника отдела аграрной политики Администрации Льговского района и его супруги. Супружеская пара виновна в мошенничестве в особо крупном размере.

Чиновник, используя свое служебное положение, вместе с супругой, которая являлась главой крестьянского хозяйства, решили получить незаконно деньги из бюджета Курской области в виде субсидий на развитие семейной животноводческой фермы.

КФХ супруги не соответствовало требованиям, предъявляемым к семейным животноводческим фермам. Но чиновник включил КФХ в список претендентов на получение гранта.

Со своей стороны женщина заключила фиктивное соглашение о создании КФХ, а также изготовила фальсифицированные документы якобы о наличии в ее хозяйстве крупного рогатого скота. Специалисту по аграрной политики женщина показала чужой скот, который был на выпасе.

На основании этих подложных документов комитет АПК Курской области принял решение о предоставлении женщине гранта на развитие семейной животноводческой фермы в пять млн рублей.

Суд оштрафовал семейную пару в общей сложности на миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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