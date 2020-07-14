2020-07-14T12:47:59+03:00
Происшествия

Курян снова предупредили о ливнях и порывах ветра

Столбик термометра опустится до +10
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе снова пройдет сильный дождьВ регионе снова пройдет сильный дождьФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 14 июля в течение суток облачно с прояснениями.

Временами дожди, ночью местами сильные дожди. Ветер Западной четверти 7-12, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура: - по области ночью 10-15º, днем 14-19º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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