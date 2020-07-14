2020-07-14T12:43:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 14 июля 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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Больше всего больных коронавирусом - в КурскеБольше всего больных коронавирусом - в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как суже сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.

Сейчас на лечении находятся 1549 пациентов: 309 – в больницах, 1240 – лечатся дома.

На ИВЛ - 14 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4108 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса - более половины от всех - 3018 - за время пандемии выявили в Курске, в том числе 19 за последние сутки. На втором месте - 376 случаев всего - в Железногорске, в том числе два за последние сутки. На третьем месте - 262 случаев - Курский район. Здесь за последние сутки нет новых больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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