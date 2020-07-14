ДТП под Курском: пострадали три человека
Иномарка перевернулась в кювет
ДТП в регионе фиксируют ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 13 июля примерно в 18 ч. 35 минут на седьмом километре автодороги «Обоянь-Суджа» Обоянского района Курской области.
31-летний водитель автомобиля «Ауди» ехал со стороны райцентра Обоянь в направлении Суджи.
По предварительным данным он не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель, а также два пассажира, 33-х и 28-и лет получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU