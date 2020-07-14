В Курске на Ермошкином озере установили видеокамеры

14 Июль 2020 2020-07-14T12:17:04+03:00

В Курске пытаются вычислить хулиганов, которые орудуют в месте отдыха Фото: Из архива КП.

С их помощью собираются вычислять хулиганов в месте отдыха

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Ранее на Ермошкином озере неизвестные вандалы сожгли мусорный контейнер. Подрядчик, обслуживающий территорию пляжа, обратился в полицию по факту поджога принадлежащего ему оборудования. Установить хулиганов теперь будет проще – на муниципальном пляже на озере «Ермошкино» установили две обзорные видеокамеры высокого разрешения.

- Камеры интегрированы в подсистему видеоаналитики правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Теперь с их помощью единая дежурно-диспетчерской служба осуществляет круглосуточный мониторинг соблюдения правил поведения в местах массового отдыха, корректирует работу спасателей и правоохранительных органов, которые дежурят на пляже и прилегающей территории, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU