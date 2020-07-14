В Курске на Центральном рынке затопило машины

14 Июль 2020 2020-07-14T12:08:50+03:00

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Из-за сильного ливня в районе Центрального рынка затопило автомобили, движение затруднено. Об этом сообщают автолюбители в соцсетях. Это уже не первое ЧП подобного рода в Курске.

Как пояснили в мэрии, проблема ливневки по улице Верхняя Луговая связана с необходимостью дополнительной прокладки трубопроводов и ливневых решеток.

- На площадь возле Центрального рынка при 25-ти минутном ливне поступает почти три тысячи кубометров воды. С таким объемом существующая ливневка не справляется, - сказали в горадминистрации.

Для лучшего сброса воды нужно проложить открытым способом две нитки стального трубопровода диаметром 1200 мм. Прокладывать трубы планируют небольшими участками с одновременной засыпкой траншеи песком, щебнем и асфальтированием.

Ориентировочная стоимость работ - почти 10 млн. рублей. К работам обещают приступить в этом году.

Ранее КП сообщала, что продолжительный ливень вывел из строя контроллеры на четырех светофорах, которые расположены на перекрестках улиц 50 лет Октября - Дзержинского, Дзержинского - Чехова, Радищева - Почтовая, Магистральный проезд - улица Магистральная.

На улице Ленина вода подмыла тротуар.

После проливного дождя жители семи многоэтажек Курска сообщили о потопе, который случился по вине компаний, которые делают капитальный ремонт. Не повезло жителям домов Заводская, 39; Комарова, 13А; Интернациональная, 45; Серегина, 30; Белгородская, 22; 3-й Шоссейный переулок, 6; 3-й Шоссейный переулок, 8. Именно отсюда поступили обращения.

- Подрядчики не закрыли кровли. Для оценки ущерба собственникам сейчас по всем адресам работает комиссия Фонда капитального ремонта. Будут составлены акты залития, а после приняты решения о компенсации, - сказали в администрации Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU