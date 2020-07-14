В Курске протекли крыши семи многоэтажек, где делают капремонт

14 Июль 2020 2020-07-14T11:18:46+03:00

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После проливного дождя жители семи многоэтажек Курска сообщили о потопе, который случился по вине компаний, которые делают капитальный ремонт. Не повезло жителям домов Заводская, 39; Комарова, 13А; Интернациональная, 45; Серегина, 30; Белгородская, 22; 3-й Шоссейный переулок, 6; 3-й Шоссейный переулок, 8. Именно отсюда поступили обращения.

- Подрядчики не закрыли кровли. Для оценки ущерба собственникам сейчас по всем адресам работает комиссия Фонда капитального ремонта. Будут составлены акты залития, а после приняты решения о компенсации, - сказали в администрации Курска.

Директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов сказал, что будет дана оценка бездействию подрядных организаций, своевременно проинформированных о неблагоприятной погоде. Принимаются меры, чтобы не допустить аналогичных ЧП.

В 2019 году две организации, допустившие аналогичные нарушения, были включены в реестр недобросовестных подрядчиков и теперь не участвуют в капремонте.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к генеральному директору Фонда капитального ремонта Артуру Иванову по телефону: 8-919-170-96-56

Ранее КП сообщала, что продолжительный ливень вывел из строя контроллеры на четырех светофорах, которые расположены на перекрестках улиц 50 лет Октября - Дзержинского, Дзержинского - Чехова, Радищева - Почтовая, Магистральный проезд - улица Магистральная.

На улице Ленина вода подмыла тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU