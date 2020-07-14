В структуре курской обладминистрации произошли изменения
Комитет молодежной политики и туризма Курской области переименовали
Направление туризма передали комитету по культуреФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Согласно документу, подписанному в администрации региона, комитет молодежной политики и туризма Курской области переименован. Теперь структура называется комитет молодежной политики Курской области. Направление сферы туризма передано региональному комитету по культуре, сообщили в обладминистрации.
Комитет молодежной политики будет курировать заместитель губернатора Курской области Юрий Князев
ИСТОЧНИК KP.RU