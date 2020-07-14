2020-07-14T10:40:10+03:00
Политика

В структуре курской обладминистрации произошли изменения

Комитет молодежной политики и туризма Курской области переименовали
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Направление туризма передали комитету по культуреНаправление туризма передали комитету по культуреФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Согласно документу, подписанному в администрации региона, комитет молодежной политики и туризма Курской области переименован. Теперь структура называется комитет молодежной политики Курской области. Направление сферы туризма передано региональному комитету по культуре, сообщили в обладминистрации.

Комитет молодежной политики будет курировать заместитель губернатора Курской области Юрий Князев

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП под Курском: пострадали три человека
В Курске на Ермошкином озере установили видеокамеры
В Курске на Центральном рынке затопило машины
В Курске протекли крыши семи многоэтажек, где делают капремонт
В структуре курской обладминистрации произошли изменения
Ливень в Курске: из строя вышли светофоры, вода подмыла тротуар
Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек
В Курской области будут выпускать муку из конопли
В Курскую область поступили новые реанимобили
Центр Курска на две недели останется без горячей воды
В автокатастрофе погибла курская журналистка Анна Лозовская
В Курской области продолжают расчищать Сейм
Курский СК проводит проверку по факту гибели мужчины
В Курской области 62 льготника получили новые квартиры
15 июля в Курской области откроются детские лагеря
С начала лета в Курске утонули шесть человек
В Курской области продолжаются ремонты дорог
Курян предупредили о ливнях и грозах
В Курске ограбили продавца автомобиля
Частные инвесторы получили бесплатный доступ к эксклюзивным прогнозам Sberbank Investment Research
Курянка лишилась денег, желая выиграть приз
Билеты в Анапу и Адлер на поезда через Курск временно перестали продавать
Курянин до смерти забил мать-пенсионерку
Карта распространения коронавируса в Курской области 13 июля 2020: какие районы лидируют
В Курской области коронавирусом заболели еще 32 человека
В Курске выясняют причины пожара в кафе
В Курской области утонул еще один человек