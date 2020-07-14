2020-07-14T10:35:40+03:00
Происшествия

Ливень в Курске: из строя вышли светофоры, вода подмыла тротуар

В городе выпала половина месячной нормы осадков
Светлана ВОЛКОВА
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Пока разрушенный тротуар на Ленина обтянули заградительной лентойПока разрушенный тротуар на Ленина обтянули заградительной лентойФото: предоставлено пресс-службой
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В ночь на 14 июля на Курск, как и предупреждали синоптики и МЧС, обрушился ливень. Выпала половина месячной нормы осадков, сообщили в городском МЧС.

- Ливень вывел из строя контроллеры на четырех светофорах, которые расположены на перекрестках улиц 50 лет Октября - Дзержинского, Дзержинского - Чехова, Радищева - Почтовая, Магистральный проезд - улица Магистральная, - рассказали в мэрии Курска.

Сейчас аварийные бригады ликвидируют поломку, светофор на перекрестке улиц Дзержинского – Чехова уже заработал.

На улице Ленина вода подмыла тротуар. Городские службы совместно представителями ПАО «Ростелеком», МУП «Курскводоканал», АО «Курские электрические сети», чьи коммуникации проложены на этом участке, определяют объем восстановительных работ, которые начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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