Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года
За сутки коронавирус подтвердился еще у 35 курянФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.
Сейчас на лечении находятся 1549 пациентов: 309 – в больницах, 1240 – лечатся дома.
На ИВЛ - 14 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4108 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU