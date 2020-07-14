14 Июль 2020 2020-07-14T10:27:40+03:00

За сутки коронавирус подтвердился еще у 35 курян Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 июля 2020 года составило 5701 человек. В том числе за последние сутки подтверждены еще 35 случаев заболевания.

Сейчас на лечении находятся 1549 пациентов: 309 – в больницах, 1240 – лечатся дома.

На ИВЛ - 14 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4108 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU