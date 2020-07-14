14 Июль 2020 2020-07-14T10:22:29+03:00

За последние сутки умерли еще два человека Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 14 июля 2020 года составило 48 человек. В том числе за последние сутки умерли двое мужчин 76 и 54 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего на 14 июля проведено 124 656 исследований материала на COVID-19, в том числе за 14 июля проведено 1314 исследований. Всего в регионе провели 11172 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU