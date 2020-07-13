15 июля в Курской области откроются детские лагеря

13 Июль 2020 2020-07-13T15:54:48+03:00

Количество дней смены в загородном лагере составит 14 дней, в санаториях — 21 день Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с коронавирусом смены будут сокращенными

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15 июля в Курской области стартует детская оздоровительная кампания. Всего в регионе в этом году будут работать девять загородных лагерей и четыре санатория. Семь лагерей начнут прием отдыхающих с 15 июля, а два – с 1 августа.

Количество дней смены в загородном лагере составит 14 дней, в санаториях — 21 день. Работа смен будет организована с соблюдением всех эпидемических требований. Смены в них будут сокращенными. Вместо трех недель отдых продлится две. Число детей тоже уменьшится.

Готовность загородных лагерей и санаториев к работе проверила специальная комиссия, в составе которой и специалисты Главного управления МЧС России по Курской области. Ведь вопросы пожарной защищенности – в числе приоритетных.

В первую очередь, обращалось внимание на оснащение автоматической пожарной сигнализацией, установками оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Все учреждения летнего отдыха для детей оснащены системами удаленного мониторинга пожарной автоматики «Сирена-МЧС».

В ходе оздоровительного сезона будет осуществляться постоянный мониторинг пожарной обстановки в лесной зоне, в том числе, с использованием спутникового наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, видеокамер и тепловизоров.

Персонал детских оздоровительных лагерей прошел необходимое обучение и знает о том, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения пожара.

- На всех объектах оздоровительной кампании созданы добровольные пожарные дружины из числа персонала объектов, их боеготовность будет проверена в ходе учений и тренировок, - говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску УНД и ПР Главного управления Дмитрий Белых.- В первые дни работы смен пройдут комплексные и пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара, практические тренировки по эвакуации.

Традиционно во всех лагерях будут организованы дни пожарной безопасности, во время которых будут проводиться конкурсы и викторины на противопожарную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU