Карта распространения коронавируса в Курской области 13 июля 2020: какие районы лидируют

13 Июль 2020 2020-07-13T11:09:56+03:00

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На 7:30 13 июля в Курской области всего зарегистрировано 5666 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 за последние сутки.

Всего сейчас лечатся от коронавируса 1570 человека. 330 из них находятся в больнице, 1240 - дома. На ИВЛ 16 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4053 пациента. В том числе 20 за последние сутки.

Больше всего за время пандемии случаев коронавируса отмечено в Курске - 2999. Из них 12 - за последние сутки. На втором месте Железногорск - 374 случая заражения, в том числе восемь за последние сутки. На третьем - Курский район - 262 случая всего, в том числе один за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU