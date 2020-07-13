В Курской области коронавирусом заболели еще 32 человека
А выздоровели всего 20
В регионе сохраняется масочный режимФото: Из архива КП.
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На 7:30 13 июля в Курской области всего зарегистрировано 5666 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 за последние сутки.
Всего сейчас лечатся от коронавируса 1570 человека. 330 из них находятся в больнице, 1240 - дома. На ИВЛ 16 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 4053 пациента. В том числе 20 за последние сутки.
Всего по официальным данным причиной смерти коронавирус стал у 46 курян.
ИСТОЧНИК KP.RU