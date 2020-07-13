2020-07-13T09:30:04+03:00
Происшествия

В Курске выясняют причины пожара в кафе

Огонь тушили 29 человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Горело подсобное помещениеГорело подсобное помещениеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курске выясняют причины пожара в кафе в Курске, который произошел рано утром, около половины седьмого, в воскресенье, 12 июля.

ЧП случилось в заведении общепита по улице Бойцов 9 Дивизии. По данным МЧС потушить пожар удалось уже через четыре минуты после поступления звонка спасателям.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели 3 ПСЧ, 2 ПСЧ, 1 СПСЧ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

Огонь повредил в кафе вещи б/у на площади пять "квадратов". Пожар тушили 29 человек и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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