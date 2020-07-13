2020-07-13T09:20:02+03:00
Происшествия

В Курской области утонул еще один человек

Трагедия произошла в Льговском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Двое мужчин погибли на воде за выходныеДвое мужчин погибли на воде за выходныеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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12 июля в Службу спасения – «112» Курской области поступило сообщение о ЧП в селе Сергеевка Льговского района на реке Сейм. Здесь утонул 38-летний мужчина.

На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона г. Льгов и Льговского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. Однако спасти человека не смогли.

Ранее КП сообщала, что 70-летний мужчина утонул в Курске 11 июля. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в 15.13 позвонил очевидец и сообщил о том, что на реке Сейм случилось ЧП. В необорудованном месте для купания по улице 1-я Гуторовская погиб на воде человек. На место происшествия отправились спасатели. В 16.44 тело пенсионера нашли недалеко от берега и вытащили из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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