В Курске утонул 70-летний мужчина

12 Июль 2020 2020-07-12T12:18:05+03:00

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70-летний мужчина утонул в Курске 11 июля. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в 15.13 позвонил очевидец и сообщил о том, что на реке Сейм случилось ЧП. В необорудованном месте для купания по улице 1-я Гуторовская погиб на воде человек. На место происшествия отправились спасатели. В 16.44 тело пенсионера нашли недалеко от берега и вытащили из воды.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, спасатели напоминают:

1) не купайтесь в местах где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками;

2) не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания;

3) не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

4) не оставляйте у воды детей без присмотра;

5) не прыгайте с мостов, обрывов, тарзанок, труб;

6) не балуйтесь в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU