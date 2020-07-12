В Курске утонул 70-летний мужчина
70-летний мужчина утонул в Курске 11 июля. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в 15.13 позвонил очевидец и сообщил о том, что на реке Сейм случилось ЧП. В необорудованном месте для купания по улице 1-я Гуторовская погиб на воде человек. На место происшествия отправились спасатели. В 16.44 тело пенсионера нашли недалеко от берега и вытащили из воды.
Чтобы избежать несчастных случаев на воде, спасатели напоминают:
1) не купайтесь в местах где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками;
2) не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания;
3) не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
4) не оставляйте у воды детей без присмотра;
5) не прыгайте с мостов, обрывов, тарзанок, труб;
6) не балуйтесь в воде.
ИСТОЧНИК KP.RU