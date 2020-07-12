2020-07-12T12:18:05+03:00
Происшествия

В Курске утонул 70-летний мужчина

Курянин купался в необорудованном месте
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Не стоит купаться в "диких" местах.Не стоит купаться в "диких" местах.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

70-летний мужчина утонул в Курске 11 июля. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в 15.13 позвонил очевидец и сообщил о том, что на реке Сейм случилось ЧП. В необорудованном месте для купания по улице 1-я Гуторовская погиб на воде человек. На место происшествия отправились спасатели. В 16.44 тело пенсионера нашли недалеко от берега и вытащили из воды.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, спасатели напоминают:

1) не купайтесь в местах где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками;

2) не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания;

3) не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

4) не оставляйте у воды детей без присмотра;

5) не прыгайте с мостов, обрывов, тарзанок, труб;

6) не балуйтесь в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске утонул 70-летний мужчина
34 жителя Курской области заразились коронавирусом за минувшие сутки
Смертельное ДТП в Курской области: один человек погиб, двое пострадали
За месяц в Курской области умерли 82 зараженных коронавирусом - Росстат
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 июля 2020 года составило 5600 человек
Главбух одного из курских сельсоветов похитила около полутора миллионов
В Беловском районе под Курском ремонтируют дорогу
На двух улицах Курска закрывают движение
101-летний курский ветеран получил квартиру
21-летний курянин изнасиловал пенсионерку
Свыше 450 курских семей воспользовались областным маткапиталом
Пьяный курянин оскорбил двух полицейских
В Курске ночью сгорел грузовик
В Курской области корнавирус выявили у пятерых детей
В Курске наркомана задержали по подозрению в краже монет
Всем курским школьникам учебники выдадут бесплатно
Желтый дом в центре Курска перекрасят подрядчики
В Курске школа на проспекте Клыкова откроется к 1 сентября
В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод