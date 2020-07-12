2020-07-12T11:50:18+03:00
Коронавирус Covid-19

34 жителя Курской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Всего инфицированных в регионе - 5634
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперштаба на 12 июля, в Курской области заразились коронавирусом 34 человека. Всего в регионе зафиксировали 5634 случая Covid-19. Под медицинским наблюдением находятся 1558 пациентов: 318 - в стационарах, 1240 - дома. К аппаратам ИВЛ подключены 17 курян.

Выздоровели 4033 человек. Скончались 46 зараженных, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

По состоянию на 12 июля, в регионе провели 122 062 исследования на коронавирус, 10 385 - на антитела к инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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