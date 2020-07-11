Смертельное ДТП в Курской области: один человек погиб, двое пострадали

11 Июль 2020 2020-07-11T13:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 11 июля примерно в 12.15 на 11-м километре автодороге "Фатеж-Дмитриев" Фатежского района Курской области. Автомобиль Vikswagen Tiguan, за рулем которого был 29-летний мужчина, ехал со стороны Фатежа в сторону Железногорска.

Иномарка врезалась в "Газель", которая ехала навстречу. Водитель "Газели" умер, водитель иномарки и женщина-пассажир получили травмы.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU