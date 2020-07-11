2020-07-11T13:10:11+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Курской области: один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла в Фатежском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло днем 11 июляДТП произошло днем 11 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 11 июля примерно в 12.15 на 11-м километре автодороге "Фатеж-Дмитриев" Фатежского района Курской области. Автомобиль Vikswagen Tiguan, за рулем которого был 29-летний мужчина, ехал со стороны Фатежа в сторону Железногорска.

Иномарка врезалась в "Газель", которая ехала навстречу. Водитель "Газели" умер, водитель иномарки и женщина-пассажир получили травмы.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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