Смертельное ДТП в Курской области: один человек погиб, двое пострадали
Авария произошла в Фатежском районе
ДТП произошло днем 11 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 11 июля примерно в 12.15 на 11-м километре автодороге "Фатеж-Дмитриев" Фатежского района Курской области. Автомобиль Vikswagen Tiguan, за рулем которого был 29-летний мужчина, ехал со стороны Фатежа в сторону Железногорска.
Иномарка врезалась в "Газель", которая ехала навстречу. Водитель "Газели" умер, водитель иномарки и женщина-пассажир получили травмы.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU