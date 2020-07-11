11 Июль 2020 2020-07-11T11:05:59+03:00

За последние сутки умер еще один человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина 69 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

На 11 июля всего проведено 120 514 исследований материала на COVID-19, в том числе за 10 июля проведено 1669 исследований. Всего проведено 10 235 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

На 7:30 11 июля в Курской области всего зарегистрировано 5600 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 40 выявлены за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU