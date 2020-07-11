2020-07-11T11:05:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
За последние сутки умер еще один человекЗа последние сутки умер еще один человекФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина 69 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

На 11 июля всего проведено 120 514 исследований материала на COVID-19, в том числе за 10 июля проведено 1669 исследований. Всего проведено 10 235 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

На 7:30 11 июля в Курской области всего зарегистрировано 5600 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 40 выявлены за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП в Курской области: один человек погиб, двое пострадали
За месяц в Курской области умерли 82 зараженных коронавирусом - Росстат
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 июля 2020 года составило 5600 человек
Главбух одного из курских сельсоветов похитила около полутора миллионов
В Беловском районе под Курском ремонтируют дорогу
На двух улицах Курска закрывают движение
101-летний курский ветеран получил квартиру
21-летний курянин изнасиловал пенсионерку
Свыше 450 курских семей воспользовались областным маткапиталом
Пьяный курянин оскорбил двух полицейских
В Курске ночью сгорел грузовик
В Курской области корнавирус выявили у пятерых детей
В Курске наркомана задержали по подозрению в краже монет
Всем курским школьникам учебники выдадут бесплатно
Желтый дом в центре Курска перекрасят подрядчики
В Курске школа на проспекте Клыкова откроется к 1 сентября
В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод