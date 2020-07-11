Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина 69 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
На 11 июля всего проведено 120 514 исследований материала на COVID-19, в том числе за 10 июля проведено 1669 исследований. Всего проведено 10 235 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
На 7:30 11 июля в Курской области всего зарегистрировано 5600 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 40 выявлены за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU