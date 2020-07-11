Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 июля 2020 года составило 5600 человек

11 Июль 2020 2020-07-11T11:06:18+03:00

В регионе выздоровело более 70% зараженных коронавирусом Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 11 июля 2020 года

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На 7:30 11 июля в Курской области всего зарегистрировано 5600 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 40 выявлены за последние сутки.

Сейчас на лечении 1560 пациентов: 304 – в больницах, 1256 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 17 пациентов. Всего выписано 3998 пациентов, в том числе за последние сутки - 77.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 11 июля 2020 года составило 46 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина 69 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU