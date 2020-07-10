Главбух одного из курских сельсоветов похитила около полутора миллионов

10 Июль 2020 2020-07-10T20:57:25+03:00

Три года злоумышленница похищала денежные средства муниципального образования Фото: Из архива "КП"

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Прокуратура Конышевского района Курской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера сельсовета. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Три года злоумышленница похищала денежные средства муниципального образования. Она создавала подложные заявки, на основании которых банк перечислял на ее личный счет денежные средства якобы на оплату труда, возмещения понесенных ею расходов для приобретения товарно-материальных ценностей, услуг по ремонту здания администрации.

В управление федерального казначейства вместе с заявками она подавала подложные авансовые отчеты, товарные чеки, договоры, акты выполненных работ и другие документы. В результате указанных неправомерных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму 1 млн 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Конышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Вместе с уголовным делом прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах муниципального образования о взыскании с бывшего главного бухгалтера суммы причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU