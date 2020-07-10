2020-07-10T19:54:30+03:00
Экономика

В Беловском районе под Курском ремонтируют дорогу

Почти десять лет здесь проводили лишь ямочный ремонт
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Покрытие проезжей части длиною 17 километров сильно износилосьПокрытие проезжей части длиною 17 километров сильно износилось
Изменить размер текста:

В Беловском районе отремонтируют девять километров дорог. Участок дороги Лошаковка – х. Пенский – Подол в Беловском районе – самый длинный из вошедших в программу ремонта в рамках нацпроекта «БКАД» в этом году.

Этот участок является восточным объездом слободы Белой. Это очень важная транспортная инфраструктура района: вдоль трассы находятся три сельсовета и девять населенных пунктов.

Почти десять лет здесь проводили лишь ямочный ремонт. Покрытие проезжей части длиною 17 километров сильно износилось. В 2019 году за средства областного бюджета отремонтировали первые 1,5 км. В 2020-м на трассе вновь появилась дорожная техника. В этом году здесь отремонтируют девять километров дороги.

Ремонт идет с опережением графика, все мероприятия планируют завершить к сентябрю текущего года.

Всего же в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области планируется отремонтировать более 77 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24