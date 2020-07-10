В Беловском районе под Курском ремонтируют дорогу

10 Июль 2020 2020-07-10T19:54:30+03:00

Почти десять лет здесь проводили лишь ямочный ремонт

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В Беловском районе отремонтируют девять километров дорог. Участок дороги Лошаковка – х. Пенский – Подол в Беловском районе – самый длинный из вошедших в программу ремонта в рамках нацпроекта «БКАД» в этом году.

Этот участок является восточным объездом слободы Белой. Это очень важная транспортная инфраструктура района: вдоль трассы находятся три сельсовета и девять населенных пунктов.

Почти десять лет здесь проводили лишь ямочный ремонт. Покрытие проезжей части длиною 17 километров сильно износилось. В 2019 году за средства областного бюджета отремонтировали первые 1,5 км. В 2020-м на трассе вновь появилась дорожная техника. В этом году здесь отремонтируют девять километров дороги.

Ремонт идет с опережением графика, все мероприятия планируют завершить к сентябрю текущего года.

Всего же в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области планируется отремонтировать более 77 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU