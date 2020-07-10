Свыше 450 курских семей воспользовались областным маткапиталом

10 Июль 2020 2020-07-10T18:16:36+03:00

В этом году областной маткапитал можно направить на приобретение автомобиля Фото: Из архива "КП"

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Областным маткапиталом в этом году воспользовались уже 457 курских семей. Из них 238 семей приняли решение улучшить жилищные условия, 95 – сделать ремонт или подключить домовладение к коммунальным сетям, 63 направили средства на образование детей, 61 семья приняла решение получать ежемесячную выплату.

В этом году областной маткапитал можно направить на приобретение автомобиля отечественного производства, товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, удерживающего устройства для перевозки ребенка в автомобиле.

В последних двух случаях понесенные затраты компенсируются. Направить капитал на приобретение авто можно двумя способами: перечислить средства на счет кредитной организации, предоставившей по договору займ на покупку автомобиля, или компенсировать уже понесенные затраты (тогда деньги будут переведены на банковский счет владельца областного материнского капитала).

Подать заявление на использование такой региональной меры поддержки вправе владелец сертификата или его законный представитель в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, с рождением которого возникло право на областной материнский капитал. Заявления принимают в центре социальных выплат по месту жительства заявителя или МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU