Пьяный курянин оскорбил двух полицейских

10 Июль 2020 2020-07-10T17:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Курянина подозревают в оскорблении представителей власти.

29 июня 2020 года примерно в 9:30 подозреваемый находился в нетрезвом виде в наркологическом кабинете Касторенской районной больницы, где проходил медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя.

Недовольный тем, что будет привлечен к административной ответственности, мужчина публично в присутствии посторонних лиц оскорбил двух участковых уполномоченных полиции.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU