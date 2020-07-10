В Курске ночью сгорел грузовик

10 Июль 2020 2020-07-10T16:53:58+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 23 человека и десять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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10 июля в 02:38 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на Магистральном проезде в Курске. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 02:45, ликвидировали полностью - в 02:46. В результате пожара в автомобиле МАЗ выгорела кабина по всей площади.

В ликвидации пожара принимали участие 23 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU