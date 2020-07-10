В Курске наркомана задержали по подозрению в краже монет

10 Июль 2020 2020-07-10T13:42:56+03:00

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Полиция раскрыла кражу из частного дома на улице Олимпийской в Курске. Хозяйка, вернувшись с работы вечером, обнаружила, что одно из пластиковых окон сломано, и пропали более восьмидесяти тысяч рублей, иностранная валюта и коллекция монет. Следственно-оперативная группа установила, что вор перелез через забор и, используя хозяйские лом и топор, отжал пластиковое окно.

Работая над раскрытием преступления, оперативники получили информацию от людей, которым неизвестный пытался продать коллекционные монеты. Вскоре его задержали. Ранее судимый мужжчина рассказал, что все похищенные деньги тратил на покупку наркотиков. Установлено, что подозреваемый причастен к совершению аналогичного преступления в марте 2020 года. Сейчас по двум эпизодам квартирных краж мужчина признался. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU