Желтый дом в центре Курска перекрасят подрядчики

10 Июль 2020 2020-07-10T13:27:25+03:00

Цвет не вписался в дизайн-код города

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Фасад дома по улице Ленина 84 в центре Курска перекрасит подрядная организация. Желтый цвет хрущевка приобрела в результате капитального ремонта, которым по результатам электронного аукциона занималась подрядная организация ООО «Рем Строй Курск».

Как известно, центр города в этом году стал пилотным по внедрению дизайн-кода города.

- Колористические решения компания с фондом капитального ремонта и комитетом архитектуры и градостроительства Курска, как того требует законодательство, не согласовала, - сообщили в администрации региона.

По словам и.о. председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Андрей Никулин, подрядная организации за свой счет должна перекрасить фасад до 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU