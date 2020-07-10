2020-07-10T13:27:25+03:00
Происшествия

Желтый дом в центре Курска перекрасят подрядчики

Цвет не вписался в дизайн-код города
Светлана ВОЛКОВА
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В центре Курска внедряют дизайн-кодВ центре Курска внедряют дизайн-кодФото: Светлана ВОЛКОВА
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Фасад дома по улице Ленина 84 в центре Курска перекрасит подрядная организация. Желтый цвет хрущевка приобрела в результате капитального ремонта, которым по результатам электронного аукциона занималась подрядная организация ООО «Рем Строй Курск».

Как известно, центр города в этом году стал пилотным по внедрению дизайн-кода города.

- Колористические решения компания с фондом капитального ремонта и комитетом архитектуры и градостроительства Курска, как того требует законодательство, не согласовала, - сообщили в администрации региона.

По словам и.о. председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Андрей Никулин, подрядная организации за свой счет должна перекрасить фасад до 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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