В Курске школа на проспекте Клыкова откроется к 1 сентября

10 Июль 2020 2020-07-10T13:19:36+03:00

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Строительство школы шло в рамках нацпроекта «Образование». Учебное заведение рассчитано на тысячу мест.

Ее откроют уже 1 сентября. В школе сейчас завершены сантехнические, вентиляционные и отделочные работы. Здесь будет бассейн, большой актовый зал, три спортзала, компьютерный и хореографический классы, читальный зал, футбольное поле; для детей с ограниченными возможностями оборудуют подъемники.

В этом году укрепят материально-техническую базу 42 школ, включая две школы-интерната: это ремонт кровли, восстановление фасадов зданий, замена системы отопления и других коммуникаций, а также оконных и дверных блоков. Из бюджетов всех уровней – от федерального до муниципальных – на эти цели выделено более 323 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU