В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод
В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод. Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Курской области.
Частная инвестиционная компания предлагает реализовать в регионе на основе государственно-частного партнерства проект по созданию экотехнопарка, включающего в себя мусороперерабатывающий завод. Аналогичный проект уже работает в Белгородской области. Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год, при этом показатель может быть увеличен, сказали в администрации региона.
Губернатор Роман Старовойт сказал, что предложение будет подробно изучено.
ИСТОЧНИК KP.RU