10 Июль 2020 2020-07-10T12:41:19+03:00

Комплекс может перерабатывать до 250 тысяч тонн отходов в год

Изменить размер текста: A A

В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод. Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Курской области.

Частная инвестиционная компания предлагает реализовать в регионе на основе государственно-частного партнерства проект по созданию экотехнопарка, включающего в себя мусороперерабатывающий завод. Аналогичный проект уже работает в Белгородской области. Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год, при этом показатель может быть увеличен, сказали в администрации региона.

Губернатор Роман Старовойт сказал, что предложение будет подробно изучено.

ИСТОЧНИК KP.RU