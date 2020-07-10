2020-07-10T12:41:19+03:00
Деловой Курск

В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод

Комплекс может перерабатывать до 250 тысяч тонн отходов в год
Светлана ВОЛКОВА
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С переработкой мусора в Курске тугоС переработкой мусора в Курске тугоФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод. Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Курской области.

Частная инвестиционная компания предлагает реализовать в регионе на основе государственно-частного партнерства проект по созданию экотехнопарка, включающего в себя мусороперерабатывающий завод. Аналогичный проект уже работает в Белгородской области. Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год, при этом показатель может быть увеличен, сказали в администрации региона.

Губернатор Роман Старовойт сказал, что предложение будет подробно изучено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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