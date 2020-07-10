Все курские школьники до четвертого класса будут питаться бесплатно

10 Июль 2020 2020-07-10T12:25:22+03:00

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В новом учебном году бесплатное горячее питание будут получать все школьники 1-4-х классов. На это выделены средства из федерального бюджета.

Кроме того в новых федеральных образовательных стандартах, которые вступают в силу с 1 сентября, впервые прописаны требования к учебным пособиям, квалификации учителей, информационно-образовательной среде в школе. Новые стандарты также дают возможность школе самостоятельно определять содержание образования, учителя получат большую творческую самостоятельность, пояснили в комитете образования.

ИСТОЧНИК KP.RU