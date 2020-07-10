Дорогу на Клыкова в Курске придется переделывать
Трасса прослужила всего три года
Дороги - по-прежнему больной вопрос для КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В мэрии Курска прошло рабочее совещание по вопросу ремонта автомобильной дороги на проспекте Клыкова.
Дорогу сдали в эксплуатацию всего три года назад, в 2017 году. Сейчас на дорожном полотне образовалась колейность.
Как сказали в мэрии, в рамках гарантийных обязательств подрядчик восстановит дорожное покрытие к августу. Также по завершению работ восстановят разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU