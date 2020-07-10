Дорогу на Клыкова в Курске придется переделывать

10 Июль 2020 2020-07-10T12:17:11+03:00

Трасса прослужила всего три года

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В мэрии Курска прошло рабочее совещание по вопросу ремонта автомобильной дороги на проспекте Клыкова.

Дорогу сдали в эксплуатацию всего три года назад, в 2017 году. Сейчас на дорожном полотне образовалась колейность.

Как сказали в мэрии, в рамках гарантийных обязательств подрядчик восстановит дорожное покрытие к августу. Также по завершению работ восстановят разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU