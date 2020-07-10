Благоустройство Парка железнодорожников в Курске продолжится в 2021 году

10 Июль 2020 2020-07-10T11:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В курском парке Железнодорожников на неделю раньше срока подключили освещение, сообщили в мэрии.

Напомним, что в сквере установили 58 новых светодиодных светильников.

Благоустройство парка пройдет в два этапа. В нынешнем, 2020 году в парке сделают наружное освещение, а в 2021 году запланировано замостить дорожки плиткой, обустроить площадку для воркаута и детскую площадку, а также установить ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU