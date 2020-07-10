Благоустройство Парка железнодорожников в Курске продолжится в 2021 году
Здесь установят ограждение и вымостят дорожки плиткой
Курские парки постепенно обустраиваютФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В курском парке Железнодорожников на неделю раньше срока подключили освещение, сообщили в мэрии.
Напомним, что в сквере установили 58 новых светодиодных светильников.
Благоустройство парка пройдет в два этапа. В нынешнем, 2020 году в парке сделают наружное освещение, а в 2021 году запланировано замостить дорожки плиткой, обустроить площадку для воркаута и детскую площадку, а также установить ограждение.
ИСТОЧНИК KP.RU