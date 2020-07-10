Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике

10 Июль 2020 2020-07-10T11:41:01+03:00

ЕГЭ в этом году сдают только те, кто поступает в вузы Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курские выпускники 10 июля сдают ЕГЭ по профильной математике. В этом году пройти ЕГЭ предстоит только тем, кто планируют поступать в вузы. Аттестаты о среднем учебном образовании выданы выпускникам на основании промежуточной аттестации, которая прошла по итогам учебного года.

В Курске действует 12 пунктов сдачи единого госэкзамена. Они работают в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, заверили в мэрии.

- Индивидуальные средства защиты обязательны для специалистов, работающих в пунктах проведения экзаменов. Для выпускников использование масок и перчаток рекомендовано.

Во всех помещениях проводится масштабная уборка и дезинфекция перед проведением экзамена, во время сдачи ЕГЭ дверные ручки и предметы общего пользования обрабатываются каждые 2,5 часа, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU