2020-07-10T11:41:01+03:00
Общество

Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике

Экзамен проходит с соблюдением норм Роспотребнадзора
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
ЕГЭ в этом году сдают только те, кто поступает в вузыЕГЭ в этом году сдают только те, кто поступает в вузыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Курские выпускники 10 июля сдают ЕГЭ по профильной математике. В этом году пройти ЕГЭ предстоит только тем, кто планируют поступать в вузы. Аттестаты о среднем учебном образовании выданы выпускникам на основании промежуточной аттестации, которая прошла по итогам учебного года.

В Курске действует 12 пунктов сдачи единого госэкзамена. Они работают в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, заверили в мэрии.

- Индивидуальные средства защиты обязательны для специалистов, работающих в пунктах проведения экзаменов. Для выпускников использование масок и перчаток рекомендовано.

Во всех помещениях проводится масштабная уборка и дезинфекция перед проведением экзамена, во время сдачи ЕГЭ дверные ручки и предметы общего пользования обрабатываются каждые 2,5 часа, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске ночью сгорел грузовик
В Курской области корнавирус выявили у пятерых детей
В Курске наркомана задержали по подозрению в краже монет
Всем курским школьникам учебники выдадут бесплатно
Желтый дом в центре Курска перекрасят подрядчики
В Курске школа на проспекте Клыкова откроется к 1 сентября
В Курской области предлагают построить мусороперерабатывающий завод
В курском литературном музее открылась выствка одной книги
Все курские школьники до четвертого класса будут питаться бесплатно
Дорогу на Клыкова в Курске придется переделывать
Благоустройство Парка железнодорожников в Курске продолжится в 2021 году
Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике
В Курской области ВАЗ сбил 12-летнюю девочку
Карта распространения коронавируса в Курской области 10 июля 2020: какие районы лидируют
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек
Открываются бани, рестораны и бассейны: в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу
Под Курском сгорели гаражи
В Курске из окна выпал четырехлетний малыш
В Курске отключат свет
В Курской области клещи покусали более 1400 человек
В Курской области продолжается подготовка к холодам
Курские компании смогут получить субсидию на профилактику коронавируса
Через Курск пройдет бронепробег
Курский «Авангард» получил лицензию Российского футбольного союза
В мэрии Курска составляют список дорог, которые отремонтируют в 2021 году
Курянину суд дал девять лет за убийство знакомого