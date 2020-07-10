2020-07-10T10:56:35+03:00
Происшествия

В Курской области ВАЗ сбил 12-летнюю девочку

ДТП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП происходят в регионе ежедневноДТП происходят в регионе ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария случилась 9 июля примерно в 19 часов 54 минуты напротив дома 52 по улице Ленина Железногорска Курской области.

43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540» при движении по улице Ленина со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Гайдара сбил 12-летнюю школьницу, сообщили в ГИБДД.

Девочка переезжала проезжую часть дороги, не спешившись на велосипеде, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП курянка госпитализирована с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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