В Курской области корнавирус выявили у пятерых детей

10 Июль 2020 2020-07-10T14:04:56+03:00

Больше всего новых больных в возрасте от 30 до 49 лет

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Из числа выявленных за последние сутки зараженных коронавирусом - 25 женщин и 21 мужчина. Возраст больных: 1-6 лет – один человек, 7-14 лет – четыре человека, 18-29 лет – два человека, 30-49 лет – 16 человек, 50-64 года – 15 человек, старше 65 лет – восемь человек.

За последние сутки выздоровело меньше людей от коронавируса, чем заболело.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек. Из них за последние сутки коронавирус нашли у 46 курян.

Больше всего случаев коронавируса за время пандемии зафиксировано в Курске - 2959, в том числе 15 новых за последние сутки. На втором месте Железногорск - 356 больных, в том числе четверо новых зараженных за последние сутки. На третьем - Курский район - 253 больных, включая четыре новых случая за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU