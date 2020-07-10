Карта распространения коронавируса в Курской области 10 июля 2020: какие районы лидируют

10 Июль 2020 2020-07-10T10:41:40+03:00

Каждый день в регионе фиксируют новые случаи Фото: Из архива КП.

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек. В том числе один человек умер от коронавируса за последние сутки.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего на 10 июля проведено 118 845 исследований материала на COVID-19, в том числе за 9 июля проведено 1618 исследований. Всего в регионе сделали проведено 9807 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек. Из них за последние сутки коронавирус нашли у 46 курян.

Больше всего случаев коронавируса за время пандемии зафиксировано в Курске - 2959, в том числе 15 новых за последние сутки. На втором месте Железногорск - 356 больных, в том числе четверо новых зараженных за последние сутки. На третьем - Курский район - 253 больных, включая четыре новых случая за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU