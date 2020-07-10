Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек. В том числе один человек умер от коронавируса за последние сутки.
Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Всего на 10 июля проведено 118 845 исследований материала на COVID-19, в том числе за 9 июля проведено 1618 исследований. Всего в регионе сделали проведено 9807 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек. Из них за последние сутки коронавирус нашли у 46 курян.
ИСТОЧНИК KP.RU