2020-07-10T10:35:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За последние сутки умер еще один человекЗа последние сутки умер еще один человекФото: Из архива КП.
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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июля 2020 года составило 45 человек. В том числе один человек умер от коронавируса за последние сутки.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего на 10 июля проведено 118 845 исследований материала на COVID-19, в том числе за 9 июля проведено 1618 исследований. Всего в регионе сделали проведено 9807 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек. Из них за последние сутки коронавирус нашли у 46 курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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