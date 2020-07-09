В Курске из окна выпал четырехлетний малыш
9 июля на улице Серегина в Курске четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку.
Во время проверки установили, что примерно в шесть часов вечера ребенок находился один в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома. Он облокотился на москитную секту на окне и выпал.
Малыш получил травмы и был доставлен в больницу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление Следственного комитета по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников малолетних детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.
ИСТОЧНИК KP.RU