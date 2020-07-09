В Курске отключат свет

9 Июль 2020 2020-07-09T19:22:00+03:00

Свет отключат во всех трех округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях на следующих улицах города отключат свет:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 15-00: ул. Комарова д. 13/21, ул. Дейнеки д. 17-21, ул. Призоводская д. 2-16, д. 20-56, ул. Центральная д. 1-19, д. 2-20, Призаводской проезд д. 5-19/21, Призаводской переулок д. 7-19, ул. Осенняя д. 2а-8, д. 1-49, ул. Привокзальная д. 1а, д. 2-16, ул. Трубная д. 4-36, д. 1-85, ул. Трубный переулок д. 1-9.

С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 16-30: ул. Пионеров д. 28-36, д. 21/39-33/44, ул. Монастырская балка, ул. Тихая, ул. Яблоневая, ул. 4-7-й Каштановые переулки, ул. Просторная, ул. Вольная,

С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 17-00: ул. Каштановая,

Вольные переулки, ул. 1-я Клековая.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 9 по 10 июля; С 13 по 17 июля с 09-00 до 17-00: ул. Нижняя Казацкая д. 302А - 314; д. 303 - 313; д. 294 - 298; д. 289Б – 299.

С 13 по 17 июля 2020 г. с 09-00 до 17-00: ул. Ендовищенская д. 31; 9; д. 9А; д. 8; д. 8А; д. 18-22; д. 19-35, ул. Гостинная д. 8-18; д. 11-17, ул. Береговая д. 17-27

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 июля 2020г. с 08-30 до 17-00: ул. Новая Первомайская д. 2-54, д. 1-47, ул. Новый Первомайский переулок д. 2-18, д. 1-13, ул. Фрунзе д. 100-106, ул. Маяковского д. 151-179, д. 142-230, ул. 1 Западная д. 1-35, д. 2-40, ул. Маяковский проезд д. 2-34, д. 1-33, ул. Островского д. 1-45, д. 60-84, ул. 2-я Западная д. 1-15, д. 2-22, ул. Северная д. 1-17, д. 2-14, 1 Северный переулок д. 2-12, д. 1-11, 2 Северный переулок д. 1-13, д. 2-12, 3 Северный переулок д. 1-11, д. 2-8, ул. Куйбышева д. 1-38, ул. Железнодорожная д. 65-91, д. 66-92, ул. Козлова д. 41-75, д. 38-68.

16 июля 2020 г. с 13-30 до 16-00: ул. ВЧК д. 55-99, д. 90-162, ул. Октябрьская д. 1-29, ул. Интернациональная д. 11-45.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU